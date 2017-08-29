Сбербанк предлагает «Сухому» мировую по спору на 14 млрд рублей

Банк предлагает компании выплатить весь долг в обмен на отказ от штрафов

Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Сбербанк не держится за опционы

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сбербанк предложил производителю Sukhoi Superjet выполнить опционное соглашение Евгений Одиноков / РИА Новости

Сбербанк направил АХК «Сухой» и прокуратуре Москвы проект мирового соглашения по судебному спору об опционных сделках, которые принесли компании убыток в 13,5 млрд руб. «Ведомостям» удалось ознакомиться с текстом документа, его содержание подтвердил близкий к «Сухому» человек. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представитель «Сухого» не ответил на запрос «Ведомостей».