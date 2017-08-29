Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Сбербанк не держится за опционы
Сбербанк предлагает «Сухому» мировую по спору на 14 млрд рублей
Банк предлагает компании выплатить весь долг в обмен на отказ от штрафов
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Сбербанк предложил производителю Sukhoi Superjet выполнить опционное соглашение
Евгений Одиноков / РИА Новости
Сбербанк направил АХК «Сухой» и прокуратуре Москвы проект мирового соглашения по судебному спору об опционных сделках, которые принесли компании убыток в 13,5 млрд руб. «Ведомостям» удалось ознакомиться с текстом документа, его содержание подтвердил близкий к «Сухому» человек. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представитель «Сухого» не ответил на запрос «Ведомостей».
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