Транспорт
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Сбербанк не держится за опционы

Сбербанк предлагает «Сухому» мировую по спору на 14 млрд рублей

Банк предлагает компании выплатить весь долг в обмен на отказ от штрафов

Сбербанк направил АХК «Сухой» и прокуратуре Москвы проект мирового соглашения по судебному спору об опционных сделках, которые принесли компании убыток в 13,5 млрд руб. «Ведомостям» удалось ознакомиться с текстом документа, его содержание подтвердил близкий к «Сухому» человек. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представитель «Сухого» не ответил на запрос «Ведомостей».

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