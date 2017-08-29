Сеть «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru

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Купив Esky.ru, сеть «Дочки-сыночки» приобрела аудиторию и новых покупателей ООО «Малыш»

«Для меня, как капитана, закончено плавание, длившееся восемь лет. Закончено честно. Я выстоял все бури последнего времени на мостике с поднятым флагом. И ухожу с корабля последним, забрав самую верную команду на другой корабль», – написал на своей странице в Facebook Александр Пискунов, основавший в 2009 г. интернет-магазин Esky.ru. Бывший сотрудник этого магазина сообщил «Ведомостям», что сеть детских товаров «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru. Информацию подтвердил один из поставщиков Esky.ru и человек, близкий к руководству склада «Грюнштадт», площади в котором арендует Esky.ru с 2013 г. Часть команды Esky.ru перешла на работу к другому детскому ритейлеру – в интернет-магазин игрушек «Бегемот», знает поставщик Esky.ru.