Сеть «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
«Для меня, как капитана, закончено плавание, длившееся восемь лет. Закончено честно. Я выстоял все бури последнего времени на мостике с поднятым флагом. И ухожу с корабля последним, забрав самую верную команду на другой корабль», – написал на своей странице в Facebook Александр Пискунов, основавший в 2009 г. интернет-магазин Esky.ru. Бывший сотрудник этого магазина сообщил «Ведомостям», что сеть детских товаров «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru. Информацию подтвердил один из поставщиков Esky.ru и человек, близкий к руководству склада «Грюнштадт», площади в котором арендует Esky.ru с 2013 г. Часть команды Esky.ru перешла на работу к другому детскому ритейлеру – в интернет-магазин игрушек «Бегемот», знает поставщик Esky.ru.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}