Новым гендиректором «Россетей» станет Павел Ливинский, работающий в мэрии Москвы

Перед ним стоит задача, что и 10 лет назад, – остановить старение сетевого хозяйства

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Из мэрии в «Россети»

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Ливинского называют человеком мэра Москвы Сергея Собянина PhotoXPress

Правительство решило назначить гендиректором «Россетей» вместо Олега Бударгина Павла Ливинского, который сейчас работает руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на встрече с Ливинским. «Это очень большое хозяйство, очень важное для функционирования всех звеньев российской экономики. С учетом вашего опыта работы в энергетике, надеюсь, вы с этими задачами справитесь», – сказал Медведев Ливинскому (цитата по government.ru). Ливинский пообещал оправдать доверие.