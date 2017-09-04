Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: «Совкомфлот» дешевеет
Приватизация «Совкомфлота» может не состояться в этом году
Падение ставок фрахта снижает стоимость актива
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По итогам первого полугодия 2017 г. «Совкомфлот» сократил чистую прибыль почти в 11 раз до $15,2 млн, EBITDA упала на 24,5% до $282,9 млн.
М. Стулов / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно подтверждал, что одна из крупнейших приватизационных сделок года – продажа 25% минус 1 акция «Совкомфлота» (на 100% принадлежит государству) – состоится в 2017 г. Но два источника «Ведомостей», близких к Сбербанку, организатору приватизации, говорят, что обсуждается возможность переноса сроков приватизации на следующие годы. Основная причина – сохранение низких ставок фрахта, которые обвалились еще в феврале 2017 г. и до сих пор не восстановились, отмечает источник в другом госбанке.
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