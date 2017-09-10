Гендиректора сахалинской дочки «Роснефти» задержали по подозрению в коррупции

Один из менеджеров «Роснефти» подозревается в коррупции Е. Кузьмина / Ведомости

В пресс-службе «Роснефти» подтвердили, что генеральный директор ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин задержан по подозрению в коррупции.

«Службой безопасности ПАО НК “Роснефть” пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества “РН-Сахалинморнефтегаз” Андреем Бардиным. В настоящее время он задержан правоохранительными органами», — сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти». Ранее об этом сообщали сахалинские СМИ.

«Служба безопасности НК “Роснефть” принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами», — отметили в пресс-службе компании.

По данным агентства Sakh.com, Бардин подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). В понедельник ему изберут меру пресечения.

Сахалинский телеканал АСТВ передает, что 9 сентября Бардин должен был вылететь на Сахалин, но в самолет не сел. Его телефон отключен. Позднее появилась информация о задержании.

Андрей Бардин возглавлял компанию с 2014 г. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления «Роснефти».