«Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай до нового рекорда

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Китайский рынок – крупнейший по потреблению нефти, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин Sergei Karpukhin / REUTERS / Ведомост

«Роснефть» увеличила план поставок нефти в Китай в 2017 г. до 40 млн т, рассказал в интервью «России 1» главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Это рекордное количество, отметил он. В 2016 г. компания продала на китайский рынок 34,5 млн т, что составляет около 30% ее экспорта.

Россия была главным поставщиком нефти в Китай (второй импортер в мире после США) по итогам 2016 г. С марта по июль 2017 г. сохраняла лидерство, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Китайский рынок – крупнейший по потреблению нефти, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Раньше основным поставщиком была Саудовская Аравия, отмечает он.

Основной покупатель нефти «Роснефти» в Китае – China National Petroleum Corporation (CNPC). Компании заключили три долгосрочных контракта. Первый был заключен в 2009 г. на поставку 15 млн т нефти в год в 2011–2030 гг. по отводу от ВСТО. Летом 2013 г. был заключен договор на поставку еще 325 млн т на 25 лет. Третий контракт был подписан также в 2013 г. Это пятилетнее соглашение на поставку 35 млн т, которое в январе 2017 г. было продлено еще на пять лет и увеличено на 56 млн т нефти. У «Роснефти» есть контрактные обязательства и уже получена предоплата, она не может отказаться от поставок, говорит Пикин. Рынок Китая быстро растет – часть нефти потребляется внутри страны, а часть перерабатывается и продается на рынки Юго-Восточной Азии, напоминает он.

Россия поставляет в Китай нефть премиальных сортов, которая по качеству выше Urals, и также хорошую по цене, поэтому интерес Китая к поставкам объясним, продолжает Пикин. Но есть вопрос с маршрутами поставок, отмечает он.

Нефть в КНР из России идет по трем основным маршрутам – трубе ВСТО и далее через порт Козьмино, отводу Сковородино – Мохэ, а также используется своповая схема поставок через Казахстан. ВСТО заполнен, «Транснефть» его расширяет, мощности порта ограничены. При этом Китай попросил Россию уменьшить в 2018 г. с 30 млн т прокачку нефти по отводу на 1,5–2 млн т с переносом объемов на порт Козьмино из-за неготовности НПЗ, сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. С 2019 г. по отводу планируется транспортировать 30 млн т в год.