Партнеры РЖД не получат дивиденды «Трансконтейнера»

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В обеих компаниях 100% минус 1 акция будет принадлежать РЖД, еще одна – ОТЛК. Сергей Портер / Ведомости

В 2014 г. РЖД, «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) и «Белорусская железная дорога» (БЖД) учредили Объединенную транспортно-логистическую компанию (ОТЛК). Она задумывалась как крупнейший оператор железнодорожных транзитных контейнерных сервисов на «пространстве 1520». Предполагалось, что акционеры передадут в ОТЛК свои активы, но сделала это только РЖД, оставшиеся железнодорожные администрации внесли в уставный капитал 32,7 млн руб. В итоге под контролем монополии оказалось 99,84% ОТЛК, а у КТЖ и БЖД – по 0,08%.

В 2015 г. появилась идея организовать логистическую компанию по модели «без активов». Этот вариант реорганизации ОТЛК предполагал выделение трех отдельных компаний: «ОТЛК Eurasian Rail Alliance», «ОТЛК логистика» и «ОТЛК финансы». В управление первой перейдет весь функционал, включая договорную базу, бизнес-процессы и вклады БЖД и КТЖ, а акционеры получат по 33,3% в ней. Во вторую – пакет «РЖД логистики», а в третью – дивиденды «Трансконтейнера» (в 2016 г. – 4,83 млрд руб.) и «РЖД логистики». В обеих компаниях 100% минус 1 акция будет принадлежать РЖД, еще одна – ОТЛК. Этот вариант также предполагал, что пакет «Трансконтейнера» останется у ОТЛК. Именно такой вариант одобрило правительство, пояснили два федеральных чиновника и источник, близкий к ОТЛК. Совет директоров РЖД одобрил его 11 сентября, сообщил представитель председателя совета директоров монополии Аркадия Дворковича. Но добавил, что вопрос по «Трансконтейнеру» не рассматривался. «Процедура разделения активов завершится в I квартале 2018 г.», – заметил источник, близкий к ОТЛК.

Таким образом, партнеры РЖД утратят права на доли и дивиденды «РЖД логистики» и «Трансконтейнера». Оно и понятно, «Трансконтейнер» – прибыльный актив: только за первую половину 2017 г. чистая прибыль компании, согласно МСФО, выросла в 2 раза до 2,8 млрд руб., а выручка – на 30,3% до 30,673 млрд руб.

Реорганизация может быть связана с тем, что предполагается приватизировать «Трансконтейнер», считает ведущий эксперт управляющей компании «Финам-менеджмент» Дмитрий Баранов. Не исключено, что именно ОТЛК (одна из ее структур) может стать основой для того, чтобы на ее базе появился новый крупный игрок на рынке контейнерных перевозок, что будет особенно актуально после приватизации «Трансконтейнера».

Акционеры рассчитывают и на повышение эффективности оператора, добавляет он. «Компания создана на перспективу и успела проработать недолго – требовать от нее больших доходов пока не имеет смысла, – заметил собеседник «Ведомостей». – Реорганизация может сделать ее успешнее за счет включения железных дорог других стран «полигона 1520» и работы в рамках международного транспортного коридора Север – Юг» (см. график).

Представитель Минтранса отметил лишь, что ведомство поддерживает разделение активов ОТЛК, его коллега в РЖД от комментариев отказался. Представители Росимущества и Министерства экономического развития, а также железнодорожных администраций Белоруссии и Казахстана на запрос «Ведомостей» не ответили. В целом БЖД и КТЖ поддерживали ранее формат работы ОТЛК «без активов».