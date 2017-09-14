Адвокат Добровинский сообщил об обысках у Тельмана Исмаилова

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проходят обыски Серегей Николавев / Ведомости

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проходят обыски. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский. По его словам, обыски проходят по 12 адресам. Что послужило поводом для следственных мероприятий, пока не сообщается.

«Совершенно невероятная новость: у Тельмана Исмаилова по 12 адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?» — написал Добровинский в Facebook.

Брат Исмаилова Рафик обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-моторс» Юрия Брилева. Они были убиты в мае 2016 г. на Новорижском шоссе, их тела нашли во внедорожнике в Красногорском районе Подмосковья.

«Ведомостям» пока не удалось связаться с Исмаиловым или его знакомыми, которые могли бы прокомментировать ситуацию.

В декабре 2015 г. Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Исмаилов – основатель холдинга АСТ, в который в разные годы входили часть Черкизовского рынка, ресторан «Прага» на Арбате, бизнес-центр «Военторг» на Воздвиженке, гостиница Mardan Palace в турецкой Анталье и другая недвижимость на 1,5 млн кв. м, а также ряд других активов.

Проблемы у Исмаилова начались после громкого открытия в мае 2009 г. гостиницы Mardan Palace, строительство которой могло обойтись бизнесмену в $1-1,4 млрд. Спустя месяц тогдашний премьер-министр Владимир Путин обратил внимание на продажу на Черкизовском рынке контрабандных товаров, после чего рынок был закрыт, а у АСТ начались проблемы с кредиторами.