Тельмана Исмаилова обыскали за брата

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова прошли обыски. Они, скорее всего, связаны с уголовным делом по факту убийства двух предпринимателей, по которому обвиняемым проходит брат бизнесмена

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Брат Исмаилова Рафик обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-моторс» Юрия Брилева Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Об обысках у Тельмана Исмаилова в четверг сообщил адвокат Александр Добровинский. По его словам, обыски проходили по 12 адресам, в них задействованы десятки человек. «Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним [Исмаиловым] по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?» – написал Добровинский на своей странице в Facebook. Знакомый Исмаилова информацию об обысках подтвердил. При этом, по его словам, они прошли также и у родственников бизнесмена.

Исмаилов – основатель холдинга АСТ, владельца в разные годы части Черкизовского рынка, ресторана «Прага» на Арбате, бизнес-центра «Военторг» на Воздвиженке, гостиницы Mardan Palace в турецкой Анталье и другой недвижимости на 1,5 млн кв. м, а также ряда других активов. В декабре 2015 г. Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом.

Следственные действия связаны с убийством двух предпринимателей, сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Брат Исмаилова Рафик обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-моторс» Юрия Брилева. Они были убиты в мае 2016 г. на Новорижском шоссе, их тела нашли во внедорожнике в Красногорском районе Подмосковья. «Следственные действия проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета (СК) России в рамках расследования уголовного дела об убийстве Брилева и Савкина, по обвинению в совершении которого арестован брат Исмаилова Рафик», – сказал собеседник агентства. То, что брат Тельмана Исмаилова находится под следствием, подтвердил и Добровинский в эфире радиостанции «Ъ FM».

При этом, по словам источника «Интерфакса», лично к бизнесмену пока никаких претензий не заявлено. Представитель СК России отказался от комментариев.

Как сообщил Добровинский в эфире «Ъ FM», ни ему, ни Исмаилову о причинах обыска ничего не известно: «Только догадки есть. <...> Сам г-н Исмаилов не очень понимает». Дополнительной информации у адвоката по данному делу нет, отметил его представитель.

Если у следователей есть обоснованные предположения, что в том или ином помещении находятся предметы или документы, связанные с уголовным делом, то они имеют законное право вынести постановление о проведении обысков, замечает старший партнер «Юков и партнеры» Михаил Воронин. По его словам, если исходить только из проведенных обысков, говорить, что сам Тельман Исмаилов может стать фигурантом этого уголовного дела, нельзя. Сам факт проведения обысков у того или иного человека означает, что он, по мнению следователей, может быть в той или иной степени причастен к уголовному делу, указывает адвокат Владимир Жеребенков.