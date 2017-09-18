«Норникель» хочет заработать на росте спроса на электромобили

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У производителей аккумуляторов никель (на фото) идет нарасхват Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Норникель» решил отказаться от всего лишнего еще в 2013 г.: компания сосредоточилась на «первоклассных активах» с EBITDA больше $1 млрд и рентабельностью выше 40%. С тех пор компания продала почти все активы за рубежом, а в начале 2015 г. (после падения цен на никель и медь) ей пришлось пересмотреть судьбу унаследованных со времен СССР активов. Продать или передать акционерам компания хотела в том числе и Южный кластер, куда попал старый, почти отработанный рудник «Заполярный», карьер «Медвежий ручей», и Норильская обогатительная фабрика.

Но с начала 2016 г. выросли цены на никель (на 47%, см. график), медь (48%), платину (11%) и палладий (94%). Теперь компания «рассматривает возможность увеличить производство на своих месторождениях Южного кластера, а также рассчитывает на потенциальный рост производства на Талнахской обогатительной фабрике», говорится в отчете «Атона» после встречи с топ-менеджером «Норникеля».

Компания уже давно хочет построить третью очередь на Талнахской фабрике. Ее мощность может возрасти с 10,2 млн т руды в год до 18 млн т, отмечает представитель «Норникеля» (компания уже инвестировала в фабрику 47 млрд руб.), руду компания будет получать в том числе с месторождений Южного кластера, если примет решение об их развитии. «Пока инвестиционного решения ни по строительству третьей очереди Талнахской фабрики, ни по Южному кластеру не принято, мы рассматриваем как возможности привлечения партнера, так и варианты самостоятельной отработки», – добавил представитель компании. Инвестиции в третью очередь фабрики «Норникель» не раскрывает.

«Норникель» может воспользоваться ростом спроса на свои металлы в связи с развитием рынка электромобилей, который может увеличить потребление высококачественного никеля на 30–40% в течение 5–7 лет, пишет «Атон». По его оценке, перспектива роста капитализации «Норникеля» – 19%. Сейчас компания стоит на Московской бирже 1,5 трлн руб.

В мире более 2 млн электромобилей, только за прошлый год их выпустили 753 200, рост за три года – 182%, говорится в данных Global EV Outlook. Растущие цены на металлы и реорганизация китайской металлургии позволят компании достичь в следующем году роста EBITDA на 28% по сравнению с 2016 г. ($3,9 млрд).

Производство электромобилей – важная тема для компании, отметил представитель «Норникеля». «Для производства одного автомобиля с обычным двигателем нужно 20 кг меди, для гибридного – 30 кг, чтобы сделать электромобиль – около 80 кг», – приводит данные аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. В июне 2017 г. «Норникель» начал переговоры с BASF о поставках сырья для производства аккумуляторов. «Норникель» будет обеспечивать поставку никелевого и кобальтового сырья для производства литий-ионных аккумуляторов в Европе (BASF готов инвестировать в проект 400 млн евро).

К 2021 г. потребление никеля вырастет на 20% до 2,4 млн т в год к уровню 2016 г., говорит Халиков. Наибольший вклад в рост потребления внесут производители нержавеющей стали (285 000 т в год) и аккумуляторов (83 000 т в год), поясняет аналитик. Сегодня аккумуляторная отрасль потребляет 3,6% мирового производства никеля (73 000 т).