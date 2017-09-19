Расходы «Газпрома» на «Силу Сибири в 2017 году выросли на $1 млрд

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«Газпром» начал строительство газопровода в 2014 г. «Газпром»

Правление «Газпрома» на днях увеличило инвестпрограмму 2017 г. на 23,8% до 1,13 трлн руб. Рост капитальных затрат в значительной степени объясняется необходимостью ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири» и разработку Чаяндинского месторождения. На ускорение проекта «Газпром» планирует выделить до конца года еще почти $1 млрд. «В проекте инвестиционной программы, который предстоит утвердить совету директоров, предусмотрено увеличение инвестиций по строительству «Силы Сибири» и освоению Чаяндинского месторождения на сумму около 60 млрд руб.», – сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Трубопровод «Сила Сибири» должен обеспечить поставки российского газа в Китай. Контракт с китайской CNPC был подписан весной 2014 г., в сентябре того же года «Газпром» начал строительство газопровода протяженностью 2156 км. Общая стоимость проекта в 2014 г. оценивалась приблизительно в $55 млрд. В декабре 2016 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что построено 445 км трубы. В 2017 г. предполагалось завершить строительство чуть более 1100 км. «Газпром» планировал выделить на это 159 млрд руб. Еще 64 млрд руб. должны были быть направлены на разработку и подготовку к вводу в эксплуатацию Чаяндинского месторождения, которое станет ресурсной базой для поставок газа в Китай.

4 июля «Газпром» и CNPC подписали соглашение о дате начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири». «В рамках переговоров подписано соглашение между «Газпромом» и нашим китайским партнером CNPC о дате начала поставок газа по «Силе Сибири». Это 20 декабря 2019 г.», – сообщил Миллер. В августе «Газпром» говорил, что строительство газопровода будет ускорено и до конца года будет построено уже не 1100, а более 1300 км трубы.

Увеличение капитальных затрат по «Силе Сибири» – это в первую очередь перераспределение уже запланированных расходов по проекту, считает руководитель направления «Газ и Арктика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов. «По плану проекта Чаяндинское месторождение должно было вводиться после 2020 г., а будет – с опережением сроков не менее чем на год», – говорит Самсонов. Ввод месторождения в эксплуатацию с опережением предполагает перенос расходов на более ранний период, объясняет эксперт. Трубу тоже необходимо построить заранее, для проведения пусконаладочных работ потребуется 1,5–2 месяца, считает Самсонов.

У «Газпрома» достаточно средств, для того чтобы наращивать инвестиционную программу, полагает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Операционный денежный поток «Газпрома» в 2017 г., по нашим оценкам, составит порядка 1,4 трлн руб., что приблизительно соответствует объему капитальных затрат по группе. Но на выплату дивидендов и погашение краткосрочных долговых обязательств – в общей сложности 726 млрд руб. – «Газпрому», вероятно, придется занимать», – говорит Маринченко. У компании есть запас ликвидности – почти 1,3 трлн руб., напоминает эксперт, но эти средства «Газпром» вряд ли будет расходовать без крайней необходимости.