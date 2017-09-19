Финская АЭС «Росатома» будет построена с опозданием

«Росатом» пока не предоставил все необходимые документы для получения разрешения на работы в Финляндии

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АЭС «Ханхикиви-1» мощностью 1,2 ГВт должна быть построена в 2024 г. Fennovima

Лицензия на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Северной Финляндии будет выдана не раньше 2019 г., говорится в заявлении финского заказчика строительства Fennovoima. Ранее компания ожидала получить разрешение в 2018 г. С учетом требований финского законодательства работа по подготовке необходимых документов со стороны поставщика оборудования займет больше времени, чем ожидалось, приводятся в сообщении слова гендиректора Fennovoima Тони Хемминки.

АЭС «Ханхикиви-1» мощностью 1,2 ГВт должна быть построена в 2024 г. по российской технологии ВВЭР-1200. Стоимость проекта – 7 млрд евро. В 2014 г. «Росатом» купил 34% Fennovoima за 35,9 млн евро, остальные 66% принадлежат финскому консорциуму Voimaosakeyhtio (в него входят Fortum, Outokumpu, SRV). «Росатом» профинансирует строительство на 5 млрд евро, из них 2,4 млрд евро – из фонда национального благосостояния (ФНБ). Основным подрядчиком является российский «Титан-2», который по аналогичной технологии строит Ленинградскую АЭС-2.

Заявка на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в правительство Финляндии была подана еще в 2015 г. Но для ее одобрения нужно положительное заключение управления по радиационной и ядерной безопасности (STUK). Fennovoima в процессе предоставления в STUK необходимых документов, говорится в сообщении компании. Летом STUK уже предупреждала, что реализация проекта АЭС «Ханхикиви-1» может замедлиться из-за несвоевременной подачи проектной документации. Пока лицензия не получена, «Росатом» ведет на территории будущей станции работы по созданию инфраструктуры.

Атом нужен не всем 2012

Болгария отказалась от строительства АЭС «Белене» мощностью 2 ГВт. Теперь Болгария должна выплатить «Росатому» более 600 млн евро компенсации за расторжение контракта – «дочка» «Росатома» «Атомстройэкспорт» успела собрать для него реактор.

2016

Вьетнам отказался от строительства АЭС «Ниньтхуан-1» мощностью 4 ГВт. Соглашение было достигнуто в 2010 г. во время визита президента Дмитрия Медведева во Вьетнам. На реализацию проекта страна должна была получить российский кредит в $8 млрд.

«Мы по-прежнему надеемся, что сможем получить лицензию в 2018 г.», – сказал ТАСС директор по коммуникациям «Русатом энерго интернешнл» Роман Дюкаев. Он отметил, что компания принимает все меры для подготовки лицензионной документации и выстроила эффективное взаимодействие и с заказчиком, и с регуляторами. Представитель «Росатома» не ответил на запрос «Ведомостей».

Контракт «Росатома» с Финляндией необычный, так как рынки Западной Европы традиционно контролируются западными производителями, отмечает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но у Финляндии нет оснований отказываться от сотрудничества с «Росатомом», так как российская компания предоставляет финансирование для ее строительства, уверена она, хотя на ранних стадиях обсуждения строительства были протесты экологов в целом против атомной энергетики.

«Росатом» имеет опыт строительства десятков АЭС по всему миру, выразил Хемминки уверенность в конечном результате. Он также отметил, что дополнительным преимуществом проекта АЭС «Ханхикиви-1» будет запуск в следующем году Ленинградской АЭС-2 с использованием аналогичной технологии. «Все последние разработки и опыт работ будут в нашем распоряжении», – заявил финский топ-менеджер. Fennovoima предоставит более детальные оценки сроков получения лицензии после консультаций с «Росатомом».

После запуска «Ханхикиви-1» будет производить 9 ТВт энергии в год без вредных выбросов. В 2016 г. энергопотребление в Финляндии составило около 85 ТВт. Это один из многих международных проектов «Росатома». Вряд ли «Росатом» испытывает сложности с реализацией зарубежных проектов, не так много из подписанных контрактов находится в активной работе, компании хватает ресурсов, чтобы их исполнять, считает Порохова. По итогам 2017 г. десятилетний портфель международных заказов «Росатома» вырастет на 3% до $137,3 млрд, говорил в начале лета гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев (слова по «Интерфаксу»). Портфель заказов сформирован и теперь компания сфокусируется на их реализации, подчеркивал он.

После девальвации рубля «Росатом» усилил конкурентоспособность на мировом рынке, особенно в части поставок оборудования для АЭС, отмечает Порохова: это станет самой быстрорастущей статьей технологичного российского экспорта в ближайшие годы.