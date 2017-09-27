«Роснефть» хочет стать единственным поставщиком топлива для освоения космоса

«Роскосмос» и чиновники уже готовят распоряжение правительства о наделении компании этим правом

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«Роснефть» – единственный производитель нафтила в России (на фото: главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин) Ilya Arkhipov / Bloomberg

Правительство обсуждает предложение о наделении «Роснефти» статусом единственного поставщика ракетного топлива – нафтила – для «Роскосмоса», организаций ракетно-космической промышленности и Минобороны, следует из письма Минэкономразвития в «Роскосмос» (с его содержанием ознакомились «Ведомости»). Подробностей в нем нет. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев. «Роснефть» не ответила.

По закону закупка товара для госнужд возможна у единственного поставщика по указу президента или распоряжению правительства. По поручению правительства «Роскосмос» с госорганами разрабатывают проект решения правительства, чтобы определить «Роснефть» единственным поставщиком нафтила, подтвердил представитель «Роскосмоса». «Роснефть» – единственный производитель нафтила в России (он выпускается в Ангарской нефтехимической компании), говорит собеседник.