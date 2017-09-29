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Пассажиропоток аэропорта «Пулково» может вырасти на 10% в 2018 году Е. Егоров / Ведомости

Трафик в «Пулково» в 2018 г. может вырасти на 10% по сравнению с этим годом, прогнозирует коммерческий директор «Воздушных ворот северной столицы» (ВВСС) Евгений Ильин. В 2017 г. аэропорт примет 16 млн пассажиров, это исторический рекорд для аэропорта, говорит Ильин. Предыдущий рекорд – 14,26 млн человек – аэропорт поставил в 2014 г. После этого трафик в аэропорту снижался из-за кризиса в экономике, закрытия некоторых направлений и колебания курса валют, но в конце 2016 г. пассажиропоток снова начал расти, в 2017 г. рост продолжился. По итогам 8 месяцев 2017 г. аэропорт принял 10,9 млн пассажиров, на 24,3% больше, чем в 2016 г.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 20,2% до 6,7 млн человек, на международных – на 31,6% до 4,2 млн человек. Увеличение пассажиропотока происходит из-за улучшения экономической ситуации, роста въездного туризма, стабилизации курса валют, открытия новых направлений, говорит Ильин. Он отметил рост интереса китайских и иранских туристов к Петербургу, а также рост выездного туризма. Сильнее всего в этом году вырос, по его словам, пассажиропоток в Турцию (с 55 000 до 500 000 человек), Грузию (с 17 000 до 38 000), Швецию (с 20 400 до 42 000) и Сербию (с 7000 до 13 800).