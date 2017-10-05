АФК «Система» предложила «Роснефти» мировое соглашение

Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» не может рассматривать его как предложение об урегулировании

Основной владелец и председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков Евгений Разумный / Ведомости

АФК «Система» сделала предложение «Роснефти» по мировому соглашению по иску на 170,6 млрд руб., сообщил основной владелец и председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков (его цитирует «Интерфакс»). «Да, делали. Ясность в этом есть», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Евтушенков также отметил, что рассчитывает на мирный исход переговоров с «Роснефтью».

Предправления «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания не может рассматривать предложение «Системы» как предложение об урегулировании. «Единственное официальное предложение, которое мы получили от "Системы", касалось проведения некоего коммерческого арбитража, но коммерческий арбитраж обычно проводят в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный спор, связанный с ущербом», - пояснил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Сечина, есть судебное решение, поэтому начинать новые процедуры неприемлемо.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал, что пока не в курсе о каких-либо предложениях «Системы».

«Роснефть» и «Башнефть» пытаются в Арбитражном суде Башкирии отсудить у «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. убытков от реструктуризации башкирской компании в 2014 г., но в конце августа суд удовлетворил требования истцов частично и присудил им 136,2 млрд руб. В октябре истцы обжаловали решение суда, снизившего сумму требований. «Мы считаем, что в ходе рассмотрения дела суд полностью встал на нашу сторону и о снижении суммы требований речи не шло. Поэтому просим в жалобе удовлетворить требования в полном объеме», – говорил Леонтьев.

Президент России Владимир Путин встречался с главным исполнительным директоров «Роснефти» Игорем Сечиным и Владимиром Евтушенковым и выслушал позиции сторон по вопросу спора. Он надеется на достижение мирового соглашения между компаниями, говорил он в сентябре. Мировое разрешение спора, по словам президента, было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Президент подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя «Дождю» возможность заключения мирового соглашения, говорит, что компания считает требование в 170 млрд руб. к «Системе» условием мирового соглашения.