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Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Алмазы утонули, «Согаз» заплатит

«Алроса» назвала сумму ущерба от аварии на руднике «Мир»

Компания оценила ущерб в 10–12 млрд рублей, он будет покрыт страховой выплатой

Ущерб на руднике «Мир» оценивается в 10–12 млрд руб., сообщил президент «Алросы» Сергей Иванов. Ущерб будет покрыт страховой выплатой. «Рудник был застрахован в «Согазе», и лимит страховой ответственности составляет более 10 млрд руб.», – пояснил представитель компании. Авария на руднике произошла 4 августа. В результате неконтролируемого прорыва подземных вод полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование и затоплены два горизонта.

10–12 млрд руб. – это 6% EBITDA компании за 2016 г. и треть от годовых капитальных затрат, подсчитывает аналитик АКРА Максим Худалов: «Существенного влияния на деятельность компании эти потери не окажут». «Если списание утраченных активов и страховая выплата будут проведены в течение 2017 г., то большого ущерба для чистой прибыли как базы для дивидендов быть не должно», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. По мнению директора центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, в сравнении с выручкой (порядка 300 млрд руб.) сумма ущерба не велика, с дивидендами 2016 г. (50 млрд руб.) это около 20%.

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