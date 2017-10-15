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Александр Воробьев
Транспорт

Владельца «Трансаэро» обманул на $3,6 млн его старый друг

Кондоминиум Александра Плешакова во Флориде продали без ведома бизнесмена

Информация об этом обмане содержится в иске МТС-банка на 4,1 млрд руб. к Плешакову, бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и подконтрольной Плешакову американской компании Sky Ocean International – иск рассматривает федеральный суд Южного округа Флориды. «Трансаэро» перед банкротством, случившимся в 2015 г., фальсифицировала отчетность, получала кредиты и направляла их в том числе на дивиденды – Плешакову и членам его семьи, сообщил МТС-банк суду и потребовал раскрыть информацию об активах ответчиков. Суд требование удовлетворил, Плешаков и Криничанский решение обжаловали.

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