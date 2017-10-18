Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Алмазы без НДС
Неограненные алмазы освободят от НДС
«Алроса» сможет продавать камни российским огранщикам без НДС. Минфин рассчитывает, что это поможет отрасли
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«Алроса» сможет продавать камни российским огранщикам без НДС
«Алроса»
Во вторник, 17 октября, начались публичные обсуждения законопроекта, предполагающего введение нулевой ставки НДС на необработанные природные алмазы. Отмена дополнительной налоговой нагрузки при продаже алмазного сырья внутри страны должна стать катализатором развития ограночной отрасли, считают в Минфине. «Создание дополнительных экономических условий для реализации необработанных и обработанных алмазов на внутреннем рынке приведет к увеличению объема производства бриллиантов в России», – объясняет представитель ведомства. Экспорт неограненных алмазов при этом снизится, добавляют в Минфине. Публичное обсуждение продлится до 30 октября. Если закон будет одобрен, он вступит в силу с 2018 г.
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