В мордовской колонии умер фигурант дела «Башнефти»

Левон Айрапетян обвинялся в легализации средств от хищения башкирского ТЭКа, но отбывал наказание по другому делу

В апреле 2016 г. Замосковорецкий суд приговорил Айрапетяна по этому делу к четырем годам колонии общего режима. Айрапетян вину никогда не признавал Сергей Савостьянов/ТАСС

Накануне в мордовской колонии ИК №12 в возрасте 68 лет умер осужденный по делу «Башнефти» московский предприниматель, директор издательского дома «Собеседник» Левон Айрапетян. Сегодня о смерти Айрапетяна сообщила его сестра Соня Айрапетян, информацию подтвердил в Twitter представитель МИД Армении Тигран Балаян. Дипломат назвал Айрапетяна «образцовым патриотом и меценатом».

По информации «Собеседника», на сегодня, 18 октября, было назначено заседание суда, на котором должна была рассматриваться апелляция защиты Айрапетяна. Ему неоднократно отказывали в УДО - в основном по причине взысканий лагерной администрации.

Айрапетян, родившийся в Нагорном Карабахе, был крупнейшим меценатом непризнанной республики.

Дело о незаконной продаже акций «Башнефти» было возбуждено в апреле 2014 г., его фигурантами стали экс-руководитель компании, сын бывшего президента Башкирии Урал Рахимов, предприниматель Айрапетян и президент АФК «Система» Владимир Евтушенков. В августе 2014 г. в отношении тех же лиц по факту продажи акций башкирского ТЭКа возбудили еще одно уголовное дело - о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, собственно хищение совершил в 2003 г. Урал Рахимов. А Евтушенков с помощью предпринимателя Левона Айрапетяна в 2005-2009 гг. якобы помог легализовать похищенное имущество.

Дело о легализации в отношении Евтушенкова было закрыто еще в конце 2014 г., а о незаконной продаже акций - только в январе 2016 г. К этому времени принадлежавшие «Системе» 71,6% акций «Башнефти» уже давно вернулись в собственность государства. В октябре 2016 г. правительство распорядилось продать «Роснефти» госпакет в 50,075 % акций «Башнефти».

Главное дело

Айрапетяна задержали летом 2014 г. в московском аэропорту «Домодедово» после того, как показания на него дал экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, отбывающий пожизненный срок за серию тяжких преступлений. По версии следствия, Айрапетян совершил мошенническое хищение $700 000 у матери осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, пообещав повлиять на приговор, но не имея такой возможности. В апреле 2016 г. Замоскворецкий суд приговорил Айрапетяна по этому делу к четырем годам колонии общего режима. Айрапетян вину никогда не признавал.

Адвокат Айрапетяна Самвел Караханян рассказал «Интерфаксу», что последние несколько месяцев бизнесмен лежал в больнице колонии в Мордовии, где он отбывал наказание. О его смерти адвокат узнал из СМИ. Он напомнил, что его подзащитный страдал несколькими серьезными заболеваниями, в том числе онкологией мочевого пузыря, заболеваниями сердца и почек, прогрессирующей гипертонией.

После обвинительного приговор Замоскворецкого суда по делу об обмане матери сенатора Изместьева имущество Айрапетяна в Москве находится под арестом. Это квартира на Пречистенке и банковские счета с $300 000-400 000, напоминает ТАСС. Мосгорсуд в декабре 2016 г. отказался снять арест с этого имущества.

Сенатор Изместьев отбывает пожизненный срок за организацию убийств. Недавно за него перед президентом Путиным заступилась правозащитница Людмила Алексеева и попросила его помиловать.

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