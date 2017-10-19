Бизнес
Платный
Мария Буравцева
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Мини-формат «Максидома»

Петербургский DIY-ритейлер «Максидом» осваивает новые форматы

Торговая площадь нового магазина в ТРК «Гранд-каньон» составит около 4000 кв. м

«Максидом» откроет первый магазин в малом формате на арендованных площадях ТРК «Гранд-каньон», рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами ритейлера. Член совета директоров «Максидома» Мария Евневич подтвердила, что компания собирается открыть в «Гранд-каньоне» магазин (торговая площадь – около 4000 кв. м). Название «Максидом» сохранится, но, возможно, к нему присоединится дополнительное слово – «рядом», «близко» или «экспресс», решение пока не принято, говорит Евневич. По ее словам, ассортимент снизится за счет крупногабаритного товара, который можно будет заказать с доставкой из других гипермаркетов, открытие планируется зимой.

У «Максидома» восемь гипермаркетов в Петербурге и по одному в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Уфе. Средняя торговая площадь – около 12 000 кв. м, ассортимент – 60 000–80 000 наименований. Основной владелец – Александр Евневич (совладелец импортера и производителя чая и кофе «Орими трэйд»).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике