Петербургский DIY-ритейлер «Максидом» осваивает новые форматы
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«Максидом» откроет первый магазин в малом формате на арендованных площадях ТРК «Гранд-каньон», рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами ритейлера. Член совета директоров «Максидома» Мария Евневич подтвердила, что компания собирается открыть в «Гранд-каньоне» магазин (торговая площадь – около 4000 кв. м). Название «Максидом» сохранится, но, возможно, к нему присоединится дополнительное слово – «рядом», «близко» или «экспресс», решение пока не принято, говорит Евневич. По ее словам, ассортимент снизится за счет крупногабаритного товара, который можно будет заказать с доставкой из других гипермаркетов, открытие планируется зимой.
У «Максидома» восемь гипермаркетов в Петербурге и по одному в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Уфе. Средняя торговая площадь – около 12 000 кв. м, ассортимент – 60 000–80 000 наименований. Основной владелец – Александр Евневич (совладелец импортера и производителя чая и кофе «Орими трэйд»).
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