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Виталий Петлевой|Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: «Роснефть» обживается в Китае

«Роснефть» продолжает завоевывать Китай

Уже в этом году поставки туда достигнут около 20% добычи и 30% экспорта госкомпании

Мы в этом году поставим в Китай 40 млн т, – рассказал 19 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. – А в следующем году добавим еще 10 млн т. И так будем поставлять ближайшие пять лет». Резкий прирост будет достигнут благодаря контракту с новым партнером госкомпании – китайской CEFC. «Роснефть» поставит CEFC China Energy по 10 млн т нефти в год в течение пяти лет, сообщил исполнительный директор CEFC Ли Юнг.

Контракт стороны заключили еще в начале сентября, когда Сечин в составе делегации президента России Владимира Путина ездил в Китай. Тогда же CEFC договорилась о выкупе у Glencore и катарского инвестфонда QIA 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд.

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