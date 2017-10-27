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Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Проблемное золото

Petropavlovsk может не справиться с обязательствами

Одному из крупнейших производителей золота в России требуется постоянная финансовая поддержка

Входящий в десятку крупнейших золотодобытчиков России Petropavlovsk предупредил инвесторов, что не гарантирует исполнение финансовых обязательств, следует из проспекта к размещению дебютных долларовых евробондов.

У компании тяжелое финансовое положение: на конец II квартала общий долг Petropavlovsk составлял $602,8 млн, а долговая нагрузка превышает 2,5 EBITDA.

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