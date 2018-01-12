ТГК-2 подала в суд на руководителя ТЭЦ в Ярославле

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В декабре 2011 г. ТГК-2 договорилась о совместном строительстве Хуадянь-Тенинской ТЭЦ с китайской государственной энергокорпорацией Huadian «Территориальная генерирующая компания №2»

Одна из крупнейших энергокомпаний Северо-Запада и центральной части России – ТГК-2 обратилась в суд с требованием взыскать с гендиректора Хуадянь-Тенинской ТЭЦ Ли Хуафэна убытки в размере 2,4 млрд руб., $88,9 млн и 290 575,4 евро. Общая сумма взыскания составляет 5,1 млрд руб. (по курсу ЦБ на 11 января). ТЭЦ привлечена как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. Иск подан 21 декабря 2017 г., следующее заседание – 20 февраля.

Из материалов дела следует, что Ли Хуафэн не предпринял действий по взысканию убытков и неустойки по договору подряда (подробности не приводятся). ТГК-2 ходатайствовала о применении обеспечительных мер для предотвращения причинения дополнительных убытков, в частности о запрете Ли Хуафэну производить себе от имени ТЭЦ выплаты по заключенному с ним трудовому договору свыше установленного оклада в сумме 300 000 руб., издавать приказы и распоряжения о выплате себе денежного вознаграждения и заключать договоры о приеме на работу в ТЭЦ на должности, не предусмотренные в штатном расписании, увеличивать оклады работников. ТГК-2 также потребовала запретить оплату от имени Хуадянь-Тенинской ТЭЦ авансов по договорам с третьими лицами, заключать договоры, предусматривающие авансовые платежи. В ходатайстве было отказано.

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