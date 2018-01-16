Россия потратит 65 млрд рублей на технологии для гражданского авиадвигателя

Иркут

На сайте госзакупок 10 января опубликовано извещение о закупке у единственного поставщика НИОКР под шифром «ПД-35-1 Авиадвигатель» в связи с заключением в прошлом году контракта между Минпромторгом и Объединенной авиадвигателестроительной корпорацией (ОДК).

Работа подразумевает создание до 2023 г. необходимых технологий, разработку технического задания и проектов и сборку демонстрационного образца газогенератора авиадвигателя сверхбольшой тяги до 35 тонн ПД-35. Стоимость контракта (за шесть лет) 64,3 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. в 2018 г.

Этот двигатель планируется предложить для оснащения российско-китайского широкофюзеляжного самолета СR-929, разработка которого начинается ОАК и китайской компанией COMAC. Кроме того, модификации этого двигателя могут быть установлены на перспективном тяжелом военно-транспортном самолете. По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, двигатели такого класса тяги являются вершиной инженерного искусства в авиадвигателестроении и сейчас производятся в мире серийно всего лишь двумя компаниями - Rolls Royce и General Electric.

Эксперт однако не исключает, что 65 млрд руб. и шести лет будет недостаточно для разработки базовых технологий для такого сложного проекта. Тем не менее этот проект станет главным для российского авиадвигателестроения после того, как будет окончательно создан двигатель меньшей тяги ПД-14 для авиалайнера МС-21, отмечает Макиенко.