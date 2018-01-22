Отвечавший за аптеки и магазины косметики «Магнита» топ-менеджер покинул компанию

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Основной бизнес «Магнита» - магазины у дома, сопоставимая выручка которых за девять месяцев прошлого года сократилась на 0,59% Евгений Разумный / Ведомости

Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Об этом «Ведомостям» рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель «Магнита».

По словам Гончарова, его последний рабочий день в «Магните» был на прошлой неделе. «Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», - пояснил он. Сейчас Гончаров, по его словам, ведет переговоры с несколькими компаниями: «Думаю, что до конца февраля выйду на работу на новом месте».

В 2013-2016 гг. Гончаров был директором формата «Магнит косметик». На начало его работы в эту сеть магазинов косметики и бытовой химии входило около 700 точек, она была убыточна, вспоминает Гончаров. За четыре года продажи выросли в 13 раз, EBITDA - в 22 раза, сеть стала «очень прибыльной». На конец сентября 2017 г. у «Магнита» было 3522 магазина «Магнит косметик» по всей России, выручка формата за девять месяцев - 57 млрд руб. (всего «Магнита» - 851 млрд руб.).

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