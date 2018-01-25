Связанная с Мариной Сечиной энергокомпания сообщила о банкротстве

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В 2014 г. президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос смены гарантирующего поставщика электроэнергии в Архангельской области. С января 2018 г. Минэнерго лишило статуса гарантирующего поставщика «Архэнергосбыт» и передало его на 12 месяцев «Россетям». А в среду «Архэнергосбыт» сообщил о наличии у него признаков банкротства: компания оказалась не способна удовлетворить требования кредиторов по обязательствам, с момента наступления срока исполнения которых истекло три месяца, говорится в ее сообщении.

Компания обязана в течение месяца после возникновения признаков несостоятельности подать заявление о банкротстве, говорит управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: это позволяет ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов компании.

«Архэнергосбыт» управляется группой «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). По данным «СПАРК-Интерфакса», за 2016 г. выручка «Архэнергосбыта» составила 13,8 млрд руб., чистая прибыль – 45 млн руб., долг компании – 4,8 млрд руб. В МРСЭН также входят еще три энергосбыта – «Роскоммунэнерго», «Вологдаэнергосбыт» и «Хакасэнергосбыт». Все четыре энергосбыта являются учредителями МРСЭН, а сами в разных долях принадлежат «Финэнергоинвесту», в число совладельцев которого входит консорциум «Энергопромфинанс» (90,83% принадлежит бывшей жене Игоря Сечина Марине Сечиной).

Трудности продажи По закону «Россети» не могут совмещать деятельность по передаче и продаже электроэнергии, поэтому должны продать все свои сбыты. Минэнерго уже не менее восьми раз пыталось на конкурсе определить, кто получит статус гарантирующего поставщика вместо «Россетей» в Чечне и Ингушетии, но на конкурс никто не пришел. Это не рекорд – гарантирующего поставщика в Мурманске смогли найти только с 15-го раза.

Четыре энергосбыта МРСЭН находятся в сложном положении. Сама МРСЭН входит в число крупнейших должников «Россетей». В течение 2017 г. компании «Россетей» подали несколько исков о банкротстве МРСЭН. На рассмотрении находится лишь один из них – иск «МРСК Урала» к «Роскоммунэнерго». Очередное заседание по нему назначено на 30 января. В остальных исках было отказано. На начало 2018 г. МРСЭН была должна «Россетям» 8,9 млрд руб., из них на «Архэнергосбыт» пришлось 3,4 млрд руб., сказал представитель госхолдинга.

В то же время, по информации «Совета рынка», МРСЭН прекратила выполнение функций исполнительного органа в «Архэнергосбыте», «Вологдаэнергосбыте», «Хакасэнерго» и «Роскоммунэнерго». Руководителями этих компаний назначены физические лица, сказал представитель «Совета рынка». «Архэнегосбыт» уже лишен статуса гарантирующего поставщика, в отношении остальных компаний, с учетом выбранной ими модели исполнения обязательств по оплате, сохраняется риск лишиться как статуса гарантирующего поставщика, так и статуса субъекта оптового рынка, подчеркнул он. По его словам, насколько высок этот риск, станет понятно при подведении итогов расчетов за январь.

Тот факт, что «Межрегионсоюзэнерго» передает функции управления своими дочерними компаниями иным лицам, означает, что идет планомерная подготовка к возможным банкротствам дочерних компаний, отмечает партнер «Стрижак и партнеры» Эльдар Ахмеров. Тем самым головная компания может попробовать снять с себя ответственность за сделки, которые могут быть заключены «дочками» в преддверии банкротства, а также снизить риски, связанные с возможной субсидиарной ответственностью в рамках дел о банкротстве, говорит он.

Основная проблема энергосбытового сектора – неплатежи, их размер на розничном рынке электроэнергии – около 7% от всей выручки в электроэнергетике, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Для сравнения: собственная выручка сбытового сектора – 4% от всей выручки в электроэнергетике, т. е. размер неплатежей больше даже выручки сбытового сектора, отмечает она. Позитивные изменения в секторе – борьба с неплатежами, ужесточение наказаний, штрафов – еще не привели к снижению размера задолженности потребителей, а введение эталонной надбавки, снижение процентных ставок по кредитам (основная статья затрат) не нивелирует пока проблему неплатежей, говорит Порохова.

Введение методологии эталонного сбыта способствует созданию национальных сбытовых компаний, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр: сектор ждет период консолидации в ближайшие 3–5 лет. В этих условиях банкротство сбытовых компаний и последующее выставление статуса гарантирующего поставщика на аукцион – возможность для крупной компании увеличить свое присутствие в регионах, считает эксперт.

Представители «Архэнергосбыта» и «Межрегионсоюзэнерго» не ответили на запросы.