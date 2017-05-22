Марину Сечину выселяют из хрущевок

Марина Сечина занимается проектом «Триумфальный» уже год
Евгений Разумный / Ведомости
Столичные власти расторгнут контракт с ФЦСР на снос и расселение 14 пятиэтажек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По его словам, такое решение уже принято, город будет сносить эти дома за свой счет. Источник в правительстве Москвы уточнил, что речь идет о пятиэтажках кварталов № 1 и № 2 района Фили-Давыдково. ФЦСР уже ведет там строительство жилого квартала «Триумфальный».