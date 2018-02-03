Более 100 рейсов задержали в субботу в московских аэропортах

Причиной задержек рейсов стали неблагоприятные погодные условия Андрей Махонин / Ведомости

В субботу в московских аэропортах задержали более сотни рейсов, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписание». По данным на 22.00 мск, во «Внуково» задерживались 17 рейсов, в «Домодедово» – 16, из «Шереметьево» вовремя не вылетели 76 самолетов. Кроме того, во «Внуково» один рейс был отменен, в «Домодедово» отменили 15 рейсов.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. С вечера пятницы в Москве шел мокрый снег, временами наблюдалась метель с порывами метра до 12-17 м/с. В субботу московское управление МЧС выпустило экстренное сообщение, предупредив, что сильный снегопад не прекратится в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют, что за выходные в столице выпадет половина месячной нормы осадков. Кроме того, ожидаются гололед, метель, усиление северного ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с.

«Аэрофлот» заранее предупредил, что рейсы, запланированные на вечер субботы, будут задержаны. На сайте авиакомпании 2 февраля появился список рейсов, которые по расписанию должны были вылететь вечером 3 февраля из «Шереметьево», но их вылет был перенесен на несколько часов. Кроме того, было изменено время прилета некоторых рейсов «Аэрофлота» в Москву.

В субботу авиакомпания опубликовала новый список, сообщив, что ряд рейсов, запланированных на 4 февраля, отменен. В него вошло более 20 внутренних и международных рейсов. Время вылета еще порядка 50 самолетов «Аэрофлота» сдвинуто на несколько часов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками и отменами рейсов в Москве. Прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им соответствующих услуг в аэропортах при ожидании рейсов. В прокуратуре отметили, что пока задержек свыше трех часов не зафиксировано.

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