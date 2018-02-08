Что происходит вокруг «Додо пиццы»

Сеть «Додо пицца» за семь лет превратилась в одну из крупнейших сетей пиццерий в стране Евгений Разумный / Ведомости

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере в сети пиццерий «Додо пицца», сообщил владелец компании Федор Овчинников на своей странице в Facebook. Сам он, по собственному признанию, проходит по делу в качестве свидетеля.

В ноябре 2017 г. в московском заведении «Додо пицца» сотрудник, проводя уборку в туалете, обнаружил закладку наркотических веществ, пишет бизнесмен. Он подчеркивает: случай произошел в партнерском ресторане в Южном Медведкове. Его единственный владелец Станислав Семионов информацию подтвердил.

Представитель Главного управления МВД России по Москве на запрос «Ведомостей» не ответил. На сайте управления есть информация о возбуждении уголовного дела «по факту обнаружения наркотиков в одной из пиццерий Москвы», но ни название сети, ни имя ее владельца не указывается. Под описание попадает ситуация вокруг «Додо пиццы», рассказанная Овчинниковым. Источник в правоохранительных органах подтвердил: речь о «Додо пицце». Всего в одном и том же заведении в пр-де Дежнева обнаружено свыше 750 г наркотиков, по данным ГУ МВД по Москве: более 550 г в ноябре и 200 г в январе. Часть 5 ст. 228.1 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Что такое «Додо пицца» Первую пиццерию «Додо пицца» Овчинников открыл в родном Сыктывкаре весной 2011 г. Сегодня под вывеской «Додо пицца» работает 300 заведений, в том числе за рубежом. Сеть развивается в основном по франчайзингу. Собственные заведения есть в Сыктывкаре, Москве, Петербурге (всего 13) и США (2). В 2017 г. оборот всех пиццерий «Додо пицца» составил 6,3 млрд руб., по собственным данным компании, тогда как выручка собственных заведений и роялти от франчайзи – 708 млн руб. Торговый знак «Додо пицца» согласно базе Роспатента принадлежит «Пицце венчурс»; именно она заключает договоры со всеми франчайзи. Ее единственный владелец – «Дипи глобал груп лимитед» с Британских Виргинских островов, согласно «СПАРК-Интерфаксу». По словам Овчинникова, у него 60% «Дипи глобал груп», остальное – у 180 частных инвесторов.

Откуда угроза?

В ходе допроса, на котором Овчинников побывал 7 февраля, он узнал: некая Пронина Е. В. 1 ноября обратилась с заявлением в ФСБ о сбыте наркотиков через пиццерии «Додо пицца», а 9 ноября его передали в ГУВД. О том, что полиция нашла вторую закладку наркотиков, ни бизнесмену, ни его партнерам известно не было, пишет Овчинников. В заявлении Прониной указано, что поставки наркотиков идут из Латинской Америки, поэтому владелец постоянно ездит за границу, где пиццерии работают для прикрытия, пересказывает Овчинников. Пронина Екатерина Викторовна – совладелец одного из франчайзи «Додо пиццы» в Люберцах, указывает интернет-портал The Bell со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» и ее партнера Вячеслава Прокудина. Овчинников считает Пронину «жертвой сложившейся ситуации»: «ее имя просто использовали в доносе», пишет он в Facebook. Пронина хотела стать франчайзи «Додо пиццы» и приезжала на обучение, признает Овчинников, но сотрудничество не состоялось. В итоге она стала соинвестором партнерского заведения в Люберцах. Подпись на заявлении в полиции Пронина, как уверяет бизнесмен, назвала поддельной. Связаться с Прониной не удалось.

Владелец товарного знака может не иметь отношения к деятельности франчайзинговых заведений, подтверждает управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев: франчайзи пользуется товарным знаком и именно на нем лежит ответственность за соблюдение закона, уплату налогов и проч. При этом, отмечает Курмаев, следователь вправе вызвать на допрос любое лицо, которое, по его мнению, имеет отношение к делу.

Овчинников уверяет, что прежде никто никогда не пытался получить долю в его компании, и называет «бредом» предположение о том, что дело могло быть сфабриковано именно из-за этого. По данным Euromonitor International, компания входит в тройку крупнейших сетей пиццерий в России. Сейчас бизнесмен, по его словам, ждет следующего допроса, который назначен на пятницу, 9 февраля. На этот же день назначен и первый допрос Семионова, сообщил он «Ведомостям».

По его словам, он сотрудничает с «Додо пиццей» с 2013 г. и за время работы подобных ситуаций не было.