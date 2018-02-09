«Русгидро» разместила евробонды по рекордно низкой ставке

«Русгидро» первой из российских эмитентов в 2018 году провела размещение рублевых еврооблигаций Максим Стулов / Ведомости

Спрос на еврооблигации «Русгидро» в 4 раза превысил необходимый компании объем в 20 млрд руб., сообщила «Русгидро». Размещение и листинг еврооблигаций пройдут на Ирландской фондовой бирже, а итоговая книга заявок распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом, отмечается в сообщении.

Первоначальный ориентир доходности в 7,8% годовых снижался три раза, итоговая ставка купона по новому трехлетнему выпуску установлена в размере 7,4% годовых – на исторически минимальном уровне для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов, подчеркивается в сообщении «Русгидро».

На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских – 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании – 11%. Фонды выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки, передал «Ведомостям» через представителя руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев.

«Русгидро» первой из российских эмитентов в 2018 г. провела размещение рублевых еврооблигаций. По словам гендиректора компании Николая Шульгинова, приведенным в сообщении, улучшение структуры долга важно для повышения эффективности и привлекательности «Русгидро» для инвесторов.

На конец октября 2017 г. долг «Русигдро» составлял 213,5 млрд руб., при этом его четверть приходилась на субгруппу «РАО ЭС Востока». Долговая нагрузка находилась на уровне 1,4 EBITDA. После снятия поручительства перед ВЭБом по кредиту Богучанской ГЭС «Русгидро» ожидала снижения долговой нагрузки до 1,2 EBITDA. Это поручительство было снято в начале февраля. На 2018 г. приходится пик платежей по долгу – «Русгидро» должна будет вернуть кредиторам 79,4 млрд руб., в 2019 г. – 29,2 млрд руб.

Кроме того, «Русгидро» расплачивается с ВТБ по форвардному контракту, заключенному с банком в марте 2017 г. По его условиям ВТБ за 55 млрд руб. получил 15% в капитале «Русгидро». Промежуточные выплаты «Русгидро» платит ВТБ ежеквартально. Годовая сумма рассчитывается как номинал форварда, умноженный на ключевую ставку ЦБ плюс маржа ВТБ в 1,5%, и снижается на размер дивидендов. За III квартал 2017 г. «Русгидро» уже заплатила ВТБ 1,8 млрд руб.

Срок контракта – пять лет. Если по его окончании цена акций «Русгидро» окажется ниже цены, по которой их покупал ВТБ (1 руб. за акцию), то гидрогенерирующая компания должна будет компенсировать разницу банку. В пятницу акции «Русгидро» на Московской бирже торгуются на уровне 0,73 руб. за бумагу.