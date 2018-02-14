Бизнесмен Аркадий Ротенберг Алексей Филиппов / РИА Новости

Бизнесмен Аркадий Ротенберг запустит «развлекательно-развивающий проект» для детей и подростков 12-16 лет, сообщил бизнесмен «Ведомостям» через своего представителя. Рабочее название проекта - «Кругозор», но оно еще может измениться. Сумма расходов пока также не определена. Это «социальная инвестиция»: проект - не коммерческий, не ориентирован на финансовую выгоду и не предполагает привлечения бюджетных средств, передал бизнесмен.

По его словам, планируется «создавать интересные развлекательные форматы с развивающими элементами, обладающие вирусным потенциалом». Это могут быть лекции, семинары, мастер-классы, интерактивные встречи, перечислил он. «Руководствуясь родительским опытом, я считаю, что дети должны быть заняты как можно больше времени... Принуждать их бесполезно, а вот заинтересовать можно и нужно», — считает Ротенберг, отец пятерых детей.

Сейчас образовательные проекты в России в основном нацелены на талантливых или нуждающихся в помощи детей, отметил он. Проект Ротенберга направлен на то, чтобы доступ к развлекательно-развивающему контенту и интересным инициативам должны получить большинство детей. «Мне интересно найти проекты для простых ребят, может, потому, что я сам был таким в детстве», - пояснил Ротенберг.

Как пишет РБК, о создании такого проекта бизнесмен задумался после того, как летом прошлого года помог Боспорской археологической экспедиции, работавшей недалеко от места строительства Крымского моста. Ротенберг оплатил пребывание в экспедиции группы детей. Свои расходы он не раскрыл, отметив только, что сумма не была большой.

Все мероприятия для детей и подростков будут бесплатными, заверил миллиардер. Проводить их планируется во внеурочное время. Договоренностей с Минобрнауки, Минкультуры, Военно-историческим обществом или другими организациями о сотрудничестве у Ротенберга нет. «Надо, чтобы дети приходили сами, чтобы их не направляла к нам школа или какая-то другая образовательная организация», — считает он.

Запускать проект планируется поэтапно - «начиная с Москвы, затем Санкт-Петербург», рассказал Ротенберг. Если пилотная версия окажется успешной, то проект «можно будет масштабировать», уточнил он.

Одной из площадок для мероприятий может стать «Артек» - компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» является подрядчиком по реконструкции и строительству лагеря. В качестве потенциальных площадок рассматриваются также павильоны ВДНХ и «Москвариум». Взаимодействовать с детьми планируется и через интернет. «Мы будем идти туда, где есть дети... Они есть во «В контакте» — мы будем делать интересный контент для «В контакте». Они в Telegram — мы пойдем за ними в Telegram. Появится что-то новое — мы пойдем туда и будем подстраиваться под привычную для них среду, не пытаясь вытянуть их в свою», — пояснил Ротенберг.

Аркадий Ротенберг в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbеs в 2017 г. занимал 39-е место. Издание оценило его состояние в $2,6 млрд.