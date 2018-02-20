РЖД собирается удвоить парк «Сапсанов» на маршруте Москва – Санкт-Петербург
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Почти все новые скоростные поезда «Сапсан», которые РЖД хочет купить у Siemens, будут использованы на маршруте Москва – Санкт-Петербург, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. 1–2 поезда будут курсировать по линии Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, добавил он. Этот маршрут откроется 1 марта. Пока по нему назначен один рейс в день.
Сейчас в парке у РЖД 16 «Сапсанов», каждый состоит из 10 вагонов. РЖД и Siemens обсуждают условия поставки еще 10–11 поездов, а также 27 вагонов к ним – для новых и уже используемых «Сапсанов», передавал недавно ТАСС со ссылкой на президента Siemens в России Дитриха Меллера. Длина каждого поезда в этом случае увеличится до 11 вагонов. А провозная емкость может увеличиться почти вдвое – со 150 до 287–299 вагонов.
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