«Шереметьево» планирует вернуть зоны для курения Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский аэропорт «Шереметьево» планирует вернуть зоны для курения. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

В частности, аэропорт объявил аукцион на поставку павильонов для курения с вытяжной системой. Конкурс проводится среди компаний малого и среднего бизнеса, уточняется в документах.

Заказчик должен будет поставить аэропорту семь павильонов для курения до конца июня 2018 г. с гарантией на год. Максимальная стоимость договора 3,9 млн руб. с НДС. Павильон должен быть размером 4 м х 2 м х 2,85 м. Внутри него должны быть светодиодные светильники на потолке и два стола с тремя ножками, следует из документов. Кроме того, у участника аукциона должен быть опыт поставки павильонов для курения с вытяжкой.

«Антитабачный» закон был принят в России еще в 2013 г. Тогда запретили курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. А сигареты можно продавать только в магазинах и в закрытых павильонах, но не в киосках и нестационарных объектах.

Аэропорты не один раз выступали за возвращение мест для курения. Например, пресс-служба «Шереметьево» ранее обращала внимание, что трансферные пассажиры долго находятся в стерильной зоне без всякой возможности выйти покурить. В анкетах пассажиров снизилась оценка качества услуг аэропорта, отмечал тогда представитель «Шереметьево». Аэропорт также жаловался на участившиеся случаи курения в туалетах.

В конце ноября 2017 г. «Шереметьево» снова предложил вернуть зоны для курения в аэропорты. В качестве примера гендиректор по обслуживанию пассажиров «Шереметьево» Дмитрий Кайгородов вспомнил Париж, где также действует закон о запрете курения в общественных местах, однако места для курения в аэропортах признаны не общественным местом. Кайгородов отметил, что сам не курит и против курения. «Когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», – добавил он.

«Ведомости» ожидают комментариев от «Шереметьево».