Из-за строительства пересадочного узла его могут вернуть на Савеловский вокзал

РЖД предложила перенести терминал «Аэроэкспресса» с Белорусского вокзала Максим Сергеев / Ведомости

РЖД планирует перенести терминал «Аэроэкспресса», курсирующего в аэропорт «Шереметьево», с Белорусского на Савеловский вокзал. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв в интервью корпоративному изданию компании газете «Гудок».

«В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления «Аэроэкспресса» с Белорусского на Савеловский вокзал», – уточнил он.

По словам Кацыва, в компании не исключают, что остановки «Аэроэкспресса» могут появиться на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе «Шереметьевская»: это незначительно увеличило бы время в пути, но повысило бы привлекательность «Аэроэкспрессов». Интервал движения при этом сохранится – раз в 30 минут. Кацыв уточнил, что в итоге должно получиться так, что пассажир сможет сесть на поезд в Одинцове или в Лобне и с одной пересадкой доехать до «Шереметьево».

Возможность добраться на «Аэроэкспрессе» в «Шереметьево» с Савеловского вокзала появилась в июне 2008 г. Через год «Аэроэкспрессы» в аэропорт начали отправлять с Белорусского вокзала.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин одобрил создание нового наземного метро в Москве. Масштабный проект под названием «Московские центральные диаметры» профинансируют город и РЖД. Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, которые соединят основные московские железнодорожные направления.

Первая такая ветка (Московский центральный диаметр – 1, МЦД-1) от Лобни до Одинцова через Долгопрудный и Сколково протяженностью 50 км соединит белорусское и савеловское направления. МЦД-2 соединит Нахабино и Подольск, т. е. рижское и курское направления. Эти диаметры планируется ввести в 2018–2019 гг. Обустройство дороги Лобня – Одинцово обойдется в 8 млрд руб., Нахабино – Подольск – в 12 млрд руб.

Двухэтажный поезд «Аэроэкспресса»