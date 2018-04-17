«Газпром нефть» разработает цифровую стратегию

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16 апреля «Газпром нефть» сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию Евгений Разумный / Ведомости

«Кто владеет [технологической] платформой, тот и зарабатывает, – говорил в начале года на Сочинском экономическом форуме гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. – Если мы работаем через чужие облачные решения, то с нами могут делать что угодно – ограничить наши права или исключить». Он говорил и о необходимости усилить кибербезопасность в российских нефтяных компаниях, внедрять собственные алгоритмы при обсчете геологических структур месторождений.

16 апреля «Газпром нефть» сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию. Она предполагает создание IT-платформы и единой системы цифровых проектов, за счет которых планируется повысить операционную эффективность всех бизнес-процессов и развить собственные сервисы. Во сколько обойдется стратегия, представитель «Газпром нефти» не говорит. Бюджет может быть каким угодно и не ограничен верхними значениями, уверен председатель совета Лиги независимых экспертов в области IT Сергей Карелов.

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