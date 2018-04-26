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«АвтоВАЗ» получил первую квартальную прибыль с 2016 года Максим Стулов / Ведомости

По итогам I квартала 2018 г. «АвтоВАЗ» получил 609 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 2,8 млрд руб. убытка годом ранее (отчет компании опубликован 26 апреля). Выручка выросла на 40,8% до 64,8 млрд руб.

Это первая прибыль с тех пор, как компания начала публиковать квартальную отчетность в 2016 г. Последним прибыльным годом для «АвтоВАЗа» был 2012-й, когда компания заработала 29,2 млрд руб.

Как «АвтоВАЗ» выбирался из убытков

В последние годы, после рекордного убытка в 2015 г. (почти 74 млрд руб.), «АвтоВАЗ» неуклонно улучшает финансовые показатели. В 2017 г. концерн сократил чистый убыток по МСФО в 4,6 раза до 9,7 млрд руб. и впервые за пять лет получил операционную прибыль. Выйти на годовую чистую прибыль компания хочет в течение трех лет, говорил в марте в интервью «Ведомостям» президент «АвтоВАЗа», старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

Улучшить результат «АвтоВАЗу» помогла программа рекапитализации стоимостью более 107 млрд руб., которую проводят основные акционеры – Renault и госкорпорация «Ростех» (контролируют 83,5% «АвтоВАЗа»), объясняет компания.

Кроме того, выросли продажи компании на основном, российском рынке. В I квартале они прибавили 29% до 79 114 автомобилей, доля марки увеличилась на 1 п. п. до 20,1%. Сказалась «растущая популярность моделей Lada нового поколения Vesta Sedan, SW, SW Cross, а также эффективные меры государственной поддержки», говорится в сообщении «АвтоВАЗа». Господдержка помогает компании и развивать экспорт: в I квартале он вырос на 25,1% до 7861 машины.

Впереди непростой год

Не все так радужно, предупреждает Мор: в течение 2018 г. на результаты «АвтоВАЗа» могут повлиять апрельские скачки курса рубля (его слова приводятся в сообщении автопроизводителя). «Мы намерены сохранять самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%), продолжать работу над оптимизацией как переменных, так и фиксированных затрат и развивать продуктовый портфель Lada для того, чтобы преодолеть эти трудности», – отмечает Мор.

Из-за курсовых скачков «АвтоВАЗ» собирается с 1 мая поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1–2%, говорил его представитель.

Этот год будет для «АвтоВАЗа» насыщенным. В июне Мора на посту президента концерна сменит Ив Каракатзанис (сейчас гендиректор Renault в Румынии, президент и гендиректор Automobile Dacia), сообщали основные акционеры «АвтоВАЗа». В сентябре акции «АвтоВАЗа», принадлежащие СП «Ростеха» и Renault, Alliance Rostec Auto B.V., могут сменить юрисдикцию на Россию, а само СП упразднено, говорили источники «Ведомостей». А к октябрю завершится программа рекапитализации «АвтоВАЗа». На этом этапе «Ростех» простит «АвтоВАЗу» 20 млрд руб. долга, что позволит концерну сократить чистый долг до приемлемого уровня – около 7 млрд руб.

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