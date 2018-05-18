ТМК не боится пошлин США

Взять аналогичный товар на американском рынке нельзя, его не производят на свободную продажу, рассказывает человек, близкий к компании TMKgroup

Трубная металлургическая компания продолжит поставлять заготовки в США, даже если ей не удастся уговорить минторг страны исключить эту продукцию из-под действия 25%-ной заградительной пошлины. Об этом рассказал «Интерфаксу» заместитель гендиректора ТМК по стратегии и корпоративному развитию Владимир Шматович.

«Мы подали в минторг США документы на исключение нашей трубной заготовки из России из-под действия пошлин. Однако тот общий рост цен <...> на американском рынке и некоторое ослабление курса рубля делают все равно прибыльным этот бизнес. Мы планируем продолжить экспорт трубной заготовки в США. Мы будем получать достаточную маржу даже при заградительной пошлине», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

На долю американского бизнеса приходится 20% EBITDA ТМК, или $111 млн. В США компания поставляет только трубную заготовку, при этом взять аналогичный товар на американском рынке нельзя, его не производят на свободную продажу, рассказывает человек, близкий к компании.

Американская «дочка» ТМК обратилась в минторг США с просьбой исключить из-под действия заградительных пошлин несколько видов трубной заготовки для бесшовных нефтесервисных труб (OCTG). Сколько стоят такие заготовки на российском и американском рынках, представитель ТМК не сказал. В документах TMK IPSCO (американская «дочка» ТМК, производящая трубы на местном рынке) не указано, сколько компания импортирует заготовок из России в США.

Если американская «дочка» ТМК останется без необходимого сырья для производства бесшовных труб большого диаметра, она будет вынуждена пересмотреть планы по продолжению расширения штата и приема на работу дополнительно нескольких сотен сотрудников, сообщала компания на прошлой неделе.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому вся металлургическая продукция, импортируемая в США, облагается пошлиной в 25%. Исключение было сделано для ряда стран, в том числе Евросоюза, Россия в список исключений не попала. Исключить свою продукцию из-под действия заградительных пошлин попросил также НЛМК, который поставляет полузаготовку (сляб) на свои заводы в США.