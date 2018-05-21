ГК «Регион» стала акционером аптечной сети «36,6»

По итогам первого полугодия 2017 г. размер долга «36,6» составил 26 млрд руб. по МСФО Евгений Разумный / Ведомости

Совладельцем «Аптечной сети 36,6» оказалась ГК «Регион». Один из топ-менеджеров группы выдвинут в совет директоров.

В конце ноября 2017 г. у одного из крупнейших розничных продавцов лекарств «Аптечная сеть 36,6» сменился основной акционер: им перестала быть кипрская Palesora, которой еще летом 2017 г. принадлежали 50%. Бенефициарами Palesora назывались бывший гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Кинцурашвили и его партнер Иван Саганелидзе.

«Аптечная сеть 36,6» занимает второе место среди розничных продавцов лекарств в списке DSM: за 2017 г. ее оборот вырос на 18% и достиг 56,5 млрд руб.

С конца декабря 2017 г. 28% «36,6» принадлежат кипрской Paneario Holdings, которой, согласно выписке из кипрского реестра, через ряд компаний владеет немецкий юрист Филипп Леннерт. Леннерт не ответил на запрос «Ведомостей». Еще 15% аптечного ритейлера – у американской Walgreens Boots Alliance, согласно документам «36,6» на 31 марта 2018 г.; 11,16% акций – в свободном обращении.

Кому принадлежат оставшиеся 45,8% акций, неизвестно: компания этого не раскрывает. Небольшие доли «36,6» разделены между несколькими компаниями, говорит человек, близкий к акционерам, но детали ему неизвестны.

«Ведомости» нашли одного из этих владельцев: группа компаний «Регион». 21 мая совет директоров «Аптечной сети 36,6» представил кандидатуры в новый совет директоров, сообщила компания, одна из кандидатур – Алексей Аболяев. Человек с такими же именем и фамилией возглавляет структуру ГК «Регион» – ООО «Регион портфельные инвестиции», согласно отчетности последней. «Алексей Аболяев будет представлять в совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» интересы ГК «Регион», которая обладает достаточным пакетом акций для выдвижения кандидатов [в совет директоров]», – говорится в ответе группы на запрос «Ведомостей». На другие вопросы ответа не последовало. Представитель «Аптечной сети 36,6» от комментариев отказался.

ГК «Регион» основана в 1995 г., она специализируется на инвестициях в финансовом секторе. Один из крупнейших клиентов компании – «Роснефть», чьим пенсионным фондом группа управляет. ООО «Регион портфельные инвестиции» управляет активами группы. Согласно корпоративному профилю ГК «Регион», она также предоставляла услуги на рынке капитала «Аптечной сети 36,6».

По итогам первого полугодия 2017 г. размер долга «36,6» составил 26 млрд руб. по МСФО; в I квартале 2018 г. общий размер предоставленного ей обеспечения достиг 43,5 млрд руб., по данным соответствующего отчета. Основной кредитор «Аптечной сети 36,6» – Московский кредитный банк Романа Авдеева. В октябре 2017 г. структуры «Роснефти» вложили в капитал МКБ субординированные депозиты на 22 млрд руб. на 49 лет.

Четыре человека, близкие к «Аптечной сети 36,6», уверяют, что структуры ГК «Регион» контролируют аптечного ритейлера. Представитель ГК «Регион» не комментирует этого. Любой акционер с пакетом акций более 2% может выдвинуть кандидата в состав совета директоров, напоминает старший юрист практики здравоохранения юридической фирмы «Пепеляев групп» Александр Панов. Выдвижение кандидатуры в совет директоров может происходить по нескольким причинам, объясняет юрист А2 Михаил Александров. Первая – компания, к которой относится физическое лицо, могла получить долю или возможность распоряжаться акциями общества от имени третьей стороны, даже если сделка еще не закрыта. Вторая – общество может предложить независимого кандидата.

В новый совет выдвинуты новый гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко, а также Оксана Тарасова, Олег Фатуев и Павел Шадрин – кто они, выяснить не удалось.

Из состава прошлого совета директоров в новый выдвинуты Михаил Кириллкин, директор юридического департамента «МКБ капитал» и член совета директоров «Концерна «Россиум» (управляет активами Авдеева), и Сергей Щербинин от Walgreens Boots Alliance. Человек, близкий к акционерам «36,6», уверяет, что у «Россиума» остаются 3% в «Аптечной сети 36,6».

Представитель Walgreens Boots Alliance на запрос не ответил.