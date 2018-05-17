Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4568 от 17.05.2018 под заголовком: Лекарства в обмен на банковскую гарантию

У крупнейших фармдистрибуторов снижается выручка

Это цена за снижение рисков при поставках лекарств в аптеки
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Выручка дистрибутора лекарств ЦВ «Протек» (входит в группу компаний «Протек») в этом году уменьшится по сравнению с 2017 г. на 6%, сообщил со ссылкой на прогноз компании ее гендиректор Дмитрий Погребинский на Российском фармацевтическом форуме Adam Smith Conferences. Согласно финансовой отчетности за 2017 г., выручка ЦВ «Протек» выросла на 3,5% до 218,5 млрд руб., компания приносит 85% выручки группы.

Доходы компании снизятся из-за сокращения отгрузок лекарств аптечным сетям, объясняет Погребинский. С начала 2018 г. «Протек» требует от всех клиентов – аптечных сетей финансовое обеспечение по товарным кредитам, а также договоры поручительства, напоминает он. Часть сетей отказалась предоставить обеспечение, лимит товарного кредита для них был сокращен, соответственно, отгрузки компании уменьшились. Но игра стоит свеч, настаивает Погребинский: так компания страхует бизнес, не допуская роста дебиторской задолженности.

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