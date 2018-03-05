Дистрибутор лекарств «Протек» ужесточает работу с аптеками

Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Кто ответит за аптеки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Условия работы с аптеками дистрибутор «Протек» изменил с начала 2018 г. Андрей Махонин / Ведомости

Крупнейший в России дистрибутор лекарств ЦВ «Протек» с 2018 г. изменил условия сотрудничества с аптечной розницей: компания будет работать с клиентами, которые смогут предоставить банковскую гарантию для обеспечения товарного кредита, рассказал ее гендиректор Дмитрий Погребинский. Одного личного поручительства больше недостаточно, подчеркнул он. Причем чем крупнее заказ, тем выше требуется обеспечение, заметил собеседник «Ведомостей.

Погребинский не уточнил, сколько аптечных сетей теперь обязаны предоставлять гарантии «Протеку». По данным компании, всего у нее около 20 000 клиентов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}