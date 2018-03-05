Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Кто ответит за аптеки

Дистрибутор лекарств «Протек» ужесточает работу с аптеками

Это может усугубить проблемы последних
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Крупнейший в России дистрибутор лекарств ЦВ «Протек» с 2018 г. изменил условия сотрудничества с аптечной розницей: компания будет работать с клиентами, которые смогут предоставить банковскую гарантию для обеспечения товарного кредита, рассказал ее гендиректор Дмитрий Погребинский. Одного личного поручительства больше недостаточно, подчеркнул он. Причем чем крупнее заказ, тем выше требуется обеспечение, заметил собеседник «Ведомостей.

Погребинский не уточнил, сколько аптечных сетей теперь обязаны предоставлять гарантии «Протеку». По данным компании, всего у нее около 20 000 клиентов.

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