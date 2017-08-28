Покупка производителя антибиотиков обошлась группе «Протек» в 7,3 млрд рублей

Это дороже строительства предприятия с нуля, зато компания сэкономила 4–5 лет

Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Время дороже

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«Протек» купил 100% «Рафармы», владеющей заводом в Липецкой области, в апреле 2017 г. Сумму сделки стороны не называли А. Махонин / Ведомости

Группа «Протек» заплатит предыдущему собственнику «Рафармы» 661,5 млн руб., из которых она осталась должна лишь 332,5 млн руб. – их группа погасит до конца года, следует из ее отчетности за первое полугодие 2017 г.