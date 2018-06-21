Основатель одной из крупнейших сетей зоомагазинов – «Бетховена» строит производство кормов для домашних животных

Спрос на корма для питомцев растет даже в кризис

Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Россияне откормят питомцев

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«Петкорм» будет выпускать влажные корма для кошек и собак в виде мясных консервов и порционных упаковок РИА Новости

«Петкорм» завершает строительство завода по производству кормов для домашних животных в Дмитровском районе Московской области. Об этом рассказала «Ведомостям» управляющий партнер компании Orange (консультант проекта) Елена Туваева.

ООО «Петкорм», согласно ЕГРЮЛу, на паритетных началах принадлежит Роберту Имангулову и Алексею Сильвестрову. Оба бизнесмена информацию о проекте подтвердили. Сильвестров – основатель, а сейчас миноритарий одной из крупнейших сетей зоомагазинов, «Бетховена». Также он владеет крупной компанией по продаже товаров для животных – «Сорсо-СТР». Имангулов – совладелец другого крупного дистрибутора, «Валта пет продактс». Но собственным производством никто из них ранее не занимался.