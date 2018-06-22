«Горбушкин двор» решил сменить концепцию вместо сноса и застройки

В прошлом году мэрия рассматривала снос «Горбушкина двора» и строительство там жилой недвижимости и офисов Сергей Фадеичев/ТАСС

Реорганизация территории знаменитого ТЦ «Горбушкин двор» по программе реновации откладывается на неопределенный срок, рассказал управляющий директор ТЦ Владимир Исаев. По его словам, необходимо доработать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

В прошлом году мэрия рассматривала снос «Горбушкина двора» и строительство там жилой недвижимости и офисов. Площадь жилья на месте «Горбушкиного двора» и московского трубного завода «Филит» должна была составить 300 000 кв. м, сообщал «Ведомостям» источник в московской мэрии.

В феврале заммэра столицы Марат Хуснуллин уточнял, что снос «Горбушкина двора» начнется не ранее 2019 г. По его словам, более точные сроки сноса ТЦ будут определены после подготовки проектно-сметной документации - «не раньше, чем через один год».

«Пока мы не понимаем, в какие сроки будет реализован девелоперский проект и в каком формате это будет сделано. Пакет документов для получения ГПЗУ на строительство был возвращен», - говорит Исаев. Но, вероятно, в ближайшие годы жилье здесь все же не появится, рассчитывает он. Поэтому торговый центр «Горбушкин двор» решил обновить стратегию развития на следующие три-пять лет.

Сейчас, по словам Исаева, «Горбушкин двор» - это крупнейший в стране комплекс по торговле бытовой техникой, электроникой и мультимедиа-товарами. ТЦ решил начать работать с более широкой специализацией. Часть второго этажа ТЦ будет выделена специально под магазины товаров для различных увлечений, делится планами Исаев. Общая торговая площадь ТЦ - 35 750 кв. м, из них 10 000 кв. м будет приходиться на товары для увлечений.

«Речь идет о продажах товаров, предназначенных для фанатов комиксов, аниме, киберспорта, исторических реконструкций, фэнтези и многих других увлечений», - пояснил топ-менеджер. У потребителей есть интерес к такой продукции, уверяет он.

Кроме того, на продажах техники и электроники сказывается уход многих покупателей в онлайн, признает Исаев. «Если раньше офлайн-магазины были практически единственной возможностью приобрести технику, то сегодня они постепенно превращаются в шоурумы», - констатировал он.

На товары для хобби у «Горбушкиного двора» большие планы: через три-пять лет он рассчитывает стать крупнейшим продавцом таких товаров в России.

В России в подобном формате пока еще никто не работает, уверяет Исаев. «Есть магазины, где закупаются любители рыбалки или охоты, есть стихийно образовавшиеся рынки, есть супермаркет «Леонардо», хотя это немного другое. Мы идем в незанятую нишу», - говорит Исаев.

Рынок аудио- и видеопродукции «Горбушка» появился в конце 1980-х – начале 1990-х гг. около Дворца культуры им. Горбунова. В начале 2000-х гг. «Горбушка» закрылась, а арендаторы переехали в здание телевизионного завода «Рубин», которое формально было разделено надвое: новую «Горбушку» и «Горбушкин двор».