«Интер РАО» продолжает скупать собственные акции

Максим Стулов / Ведомости

«Русгидро» решила продать весь свой пакет в «Интер РАО» (4,92%) ее «дочке» – «Интер РАО капитал», сообщила гидрогенерирующая компания.

Совет директоров «Русгидро» одобрил продажу миноритарной доли за 17,2 млрд руб.

Сделка пока не закрыта и не подписана, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к «Интер РАО». После приобретения пакета «Русгидро» доля дочек «Интер РАО» в компании увеличится до 30,09%, что сделает компанию крупнейшим акционером. Доля второго по размеру совладельца – «Роснефтегаза» – остается прежней: 27,63%.

По закону об акционерных обществах, если доля одного из акционеров превышает 30%, он обязан сделать остальным обязательное предложение о выкупе их акций по одной из больших цен – последней сделки или по средневзвешенной за последние шесть месяцев.

Но оферту миноритариям менеджмент «Интер РАО» делать не собирается. Дочерняя структура «Интер РАО» – ООО «Практика» – приобрело у ФСК 0,67% акций материнской компании, отмечалось в сообщении компании. «По условиям сделки, предусмотрена отсрочка платежа на период более одного года, что предполагает переход права собственности после оплаты акций», – отмечает представитель «Интер РАО». Таким образом, у «Интер РАО капитал» сейчас нет права собственности на этот пакет, квазиказначейский пакет не превышает 30%, и не возникает обязательств по обязательному выкупу акций у миноритариев, отмечает представитель «Интер РАО».

Для «Русгидро» продажа пакета – это возможность получения денег. «Интер РАО» же скупает свои акции, так как, видимо, у компании много средств на счетах, говорит аналитик АКРА Наталья Порохова. На конец I квартала у компании скопилось наличности на 142,7 млрд руб.

«Я не думаю, что миноритарии очень хотели бы получить предложение от компании продать свои акции по цене сделок с «Русгидро» или ФСК», – иронизирует аналитик «Сбербанк-CIB» Федор Корначев. Согласно нынешнему предложению, «Русгидро» оценила стоимость «Интер РАО» во столько же, во сколько оценил ее другой акционер «Интер РАО» – ФСК – в прошлую пятницу, когда продавал 10%-ный пакет «Интер РАО». Цена, на которую согласна «Русгидро», на 15,1% ниже, чем средневзвешенная цена за полгода на Московской бирже за аналогичный пакет.