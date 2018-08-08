У онлайн-агентства путешествий Anywayanyday сменился владелец
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Бизнесмен Кирилл Подольский продал 100% онлайн-агентства путешествий Anywayanyday, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих о смене акционеров компании. Подольский сказал, что «давно не имеет никакого отношения к компании», и отказался от других комментариев.
Подольский известен как зернотрейдер. Он был совладельцем экспортера зерна «Югтранзитсервис», затем выстроил одну из крупнейших агрокомпаний с выручкой до $950 млн – Valars Group. В 2012 г. агрохолдинг из-за большой долговой нагрузки распродал активы. Его земли в 2015 г. прибрел «Агрокомплекс», основанный отцом экс-губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Николаем Ткачевым. Это позволило «Агрокомплексу» стать одним из крупнейших владельцев сельхозугодий в стране. А Подольский переключился на онлайн-проект Anywayanyday.
Год назад он запустил IT-платформу Smartseeds для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов. Как сообщал «Коммерсантъ», в проект инвестировали совладелец группы «Гута» Артем Кузнецов и его партнеры. В этом году Smartseeds запустит торговые операции с зерном, говорил «Интерфаксу» Подольский в июне 2018 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}