Сбербанк стал совладельцем Михайловского ГОКа

Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Усманов поделился рудой со Сбербанком

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Михайловский ГОК обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в России Валерий Морев / ИТАР-ТАСС

Кипрская Sberbank Investments Limited (структура Сбербанка) стала владельцем 10% акций Михайловского ГОКа «Металлоинвеста», сообщил в пятницу, 10 августа, ГОК. Продажа акций была осуществлена по рыночной стоимости, говорят представители «Металлоинвеста» и Сбербанка. Детали сделки они не раскрывают.

«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Алишера Усманова. Компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Доля последнего после сделки со Сбербанком снизилась до 89,32%.