Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Усманов поделился рудой со Сбербанком

Сбербанк стал совладельцем Михайловского ГОКа

Полученные от сделки средства пойдут на погашение долга компании
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Кипрская Sberbank Investments Limited (структура Сбербанка) стала владельцем 10% акций Михайловского ГОКа «Металлоинвеста», сообщил в пятницу, 10 августа, ГОК. Продажа акций была осуществлена по рыночной стоимости, говорят представители «Металлоинвеста» и Сбербанка. Детали сделки они не раскрывают.

«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Алишера Усманова. Компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Доля последнего после сделки со Сбербанком снизилась до 89,32%.

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