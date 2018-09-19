Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Schlumberger готова отдать России технологии
Американская Schlumberger готова передать России часть своих технологий
Только на таких условиях компания может получить согласие российских властей на покупку доли в Eurasia Drilling Company
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Российские чиновники и Schlumberger еще обсуждают, какие технологии получит EDC
Eurasia Drilling Compan
Американская нефтесервисная компания Schlumberger ради покупки доли в Eurasia Drilling Company готова предоставить российскому конкуренту часть технологий. Это делается на случай, если Schlumberger придется покинуть Россию из-за санкций США
Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в российской Eurasia Drilling Company (EDC). Процесс идет непросто. Летом прошлого года Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}