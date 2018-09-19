Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Schlumberger готова отдать России технологии

Американская Schlumberger готова передать России часть своих технологий

Только на таких условиях компания может получить согласие российских властей на покупку доли в Eurasia Drilling Company
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Американская нефтесервисная компания Schlumberger ради покупки доли в Eurasia Drilling Company готова предоставить российскому конкуренту часть технологий. Это делается на случай, если Schlumberger придется покинуть Россию из-за санкций США

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в российской Eurasia Drilling Company (EDC). Процесс идет непросто. Летом прошлого года Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду.

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