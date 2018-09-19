США подогревают интерес Китая к российским газовым проектам

Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Больше газа для Китая

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Российские газовые проекты выиграют, в том числе и «Новатэк» Новатэк

Официальный Пекин анонсировал введение 10%-ных пошлин на американский сжиженный газ (СПГ) начиная с 24 сентября этого года, сообщило Reuters со ссылкой на министерство финансов КНР. Это стало частью ответных мер на действия администрации США, которая накануне ночью объявила, что со следующего понедельника обложит 10%-ными пошлинами китайские товары на общую сумму $200 млрд. Из сообщений сторон следует, что 10%-ная надбавка к стоимости американского СПГ для китайских потребителей не предел. США угрожают повысить пошлины с 10 до 25% уже с января 2019 г., а Пекин пообещал, что ответит на такие действия зеркально.

Развитие торговой войны вызовет неопределенность на рынке СПГ и приведет к росту издержек, что повредит всем участникам мирового рынка, считает главный коммерческий директор RWE Supply & Trading Андрее Страке (перевод «Интерфакса»).