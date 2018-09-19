Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Пилотам не наливать

«Победа» хочет лишать пилотов права на профессию за злоупотребление алкоголем

Сейчас не допущенного к полету из-за опьянения летчика можно только уволить
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«Победа» хочет лишать пилотов права на профессию за злоупотребление алкоголем. Сейчас не допущенного к полету из-за опьянения летчика можно только уволить

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» предлагает ужесточить ответственность авиационного персонала за употребление алкоголя или наркотических веществ – вплоть до пожизненного лишения свидетельств пилотов или бортпроводников. Об этом говорится в письме гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова министру транспорта Евгению Дитриху, датированном 14 сентября. «Ведомости» ознакомились с документом.

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