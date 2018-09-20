У Вексельберга стало меньше «Т плюса»

Виктор Вексельберг и группа «Ренова» снизили доли в «Т плюсе» Андрей Гордеев / Ведомости

Виктор Вексельберг и группа «Ренова» снизили доли в компании «Т плюс» с 57,1% до 39,59%, сообщила компания 20 сентября на сайте раскрытия информации. Предприниматель и принадлежащие ему структуры потеряли статус контролирующих эмитентов компании.

Кипрская Merol Trading Limited потеряла право прямого распоряжения 11,74% акций «Т плюса», но получила 17,04% в компании через «КЭС-холдинг», говорится в сообщении «Т Плюс». За Merol Trading стоит не «Ренова», а израильские инвесторы, в 2013 говорил «Ведомостям» источник в компании. Какие, он не уточнял.

Представитель Вексельберга отказался комментировать изменение структуры акционеров «Т Плюс».

«Т плюс» – одна из крупнейших российских энергокомпаний. Ей принадлежит 61 электростанция общей мощностью 15,7 ГВт. В начале апреля Виктор Вексельберг попал в санкционный список минфина США, что угрожает аффилированным с ним компаниям и может быть распространено на их контрагентов.

Смена состава акционеров должна уменьшить риски попадания «Т плюса» в санкционные списки, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: «Видимо, таким образом собственники пытаются получить набор акционеров, которые бы не были аффилированы между собой и каждый из которых не обладал бы контролирующим пакетом акций».

Одним из способов спасти «Т Плюс» от санкций называли возможное слияние компании с «Газпром энергохолдингом». О том, что стороны ведут переговоры и обсуждают параметры сделки, сообщали в обеих компаниях. Хотя другие крупные акционеры могут быть аффилированы с Вексельбергом, формально его доля в «Т Плюс» снижена ниже контрольной, считает аналитик АКРА Наталья Порохова. Это может повлиять на переговорные позиции сторон, поскольку теперь у бенефициара энергокомпании нет необходимости спасать актив, предполагает Порохова: «Вероятно, снижение контроля и санкционного риска, может меньше давить на цену сделки».